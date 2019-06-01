В Азербайджане названы сроки приема документов для учителей, желающих поступить на работу

БАКУ /Trend/ - Электронные заявления для участия в конкурсе по приему на работу учителей общеобразовательных школ, входящих в систему минобразования Азербайджана, будут приниматься с 24 июня по пятое июля, сообщает в субботу Trend.

Это отражено в приказе министра образования Джейхуна Байрамова, согласно которому 1-21 июня посредством программного обеспечения будет организована смена места работы учителей, работающих по бессрочному договору, внутри района (города), из одного района (города) в другой район (город).

По результатам конкурса, до 15 сентября текущего года будут заключены трудовые договора с учителями, желающими поменять место работы или трудоустроиться.

Собеседования с кандидатами, успешно сдавшими экзамен по приему на работу учителей на вакантные места по общеобразовательным предметам в учреждениях профессионального образования и смене места работы на 2019-2020 учебный год, будет проводить Госагентство по профобразованию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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