Госслужба автотранспорта продлила срок спецрежима по случаю праздников

6 июня 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий продлила срок усиленного режима работы до 10 июня, сообщила в четверг Trend глава пресс-службы службы Нурида Аллахъярова.

Она напомнила, что за исключением Бакинского международного автовокзала, усиленный режим был введен до 7 июня, но был затем продлен в соответствии с поступившей в структуру статистикой о пассажирах, заблаговременно купивших билеты и находящихся до конца недели в регионах в связи с праздником Рамазан.

«В течение сегодняшнего дня ожидается большой поток пассажиров, возвращающихся в Баку. До конца дня ожидается около 19 тысяч пассажиров», - отметила Аллахъярова.

Обращаясь к пассажирам, она сказала: «Просьба сообщать по телефону 012 566-52-58 государственные номера автобусов в случаях превышения скорости и рискованного вождения в условиях плотного транспортного потока на автомагистралях в праздничные дни».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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