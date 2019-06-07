В субботу в Азербайджане станет прохладнее

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на завтра.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью, в некоторых частях полуострова возможны осадки, ветер северный, умеренный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 762 миллиметров ртутного столба, Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северо-западный ветер, температура морской воды - 20-21 градус. На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается северо-западный ветер, температура морской воды 22-23 градуса.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в северных и западных районах, местами ожидаются дожди и грозы, возможны ливни и град. Ожидается восточный ветер, кое-где с усилением.

Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 32-37 градусов тепла, в горах - ночью 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове восьмого и девятого июня ожидается умеренный северный ветер благоприятный для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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