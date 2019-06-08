В ЮНЕСКО отметят юбилей Бакинского государственного университета

БАКУ/Trend/-Юбилей Бакинского государственного университета (БГУ) отметят в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже12 июня этого года, здесь также будет организована выставка и состоится концерт, сообщает Trend со ссылкой на БГУ.

В официальной части мероприятия будет продемонстрирован видеоролик, отражающий 100-летнюю историю БГУ, здесь же будут представлены тематические исторические и современные фотографии.

В юбилейных мероприятиях примет участие делегация министерства образования, БГУ и министерства культуры.

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