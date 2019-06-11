Ялчин Адыгезалов рассказал о предстоящем вечере "Джузеппе Верди. Реквием" в Центре Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 28 июня в 20.00 пройдет вечер классической музыки "Джузеппе Верди. Реквием". Известное произведение «Реквием» знаменитого итальянского композитора Джузеппе Верди будет представлено в исполнении музыкантов из различных стран.

Произведение прозвучит в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской государственной хоровой капеллы, хора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили и капеллы Батумского государственного музыкального центра.

В качестве солистов выступят тенор Азер Заде (Азербайджан), Марейке Янковски (меццо-сопрано) из Германии, Антонио Ди Маттео (бас) из Италии и россиянка Елена Михайленко (сопрано). Управлять оркестром в этот вечер будет народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов.

В преддверии концерта профессор Ялчин Адигезалов рассказал Trend о предстоящем выступлении.



- Маэстро, что побудило Вас к исполнению «Мессы» Верди?



- Прежде всего, возможность представить шедевр великого итальянца во всем блеске духовной мощи и философской глубины гениальной партитуры. Для высокого художественного воплощения идеи композитора требуется концентрация всех творческих и физических сил огромного числа исполнителей.



- Сколько музыкантов будет на сцене?



- Больше двухсот. Вместе с артистами Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской государственной хоровой капеллы на сцену выйдут наши коллеги из хора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили и капеллы Батумского государственного музыкального центра.



- Впечатляет! Маэстро, Вы ведь не в первый раз исполняете "Реквием" в Баку?



- Это правда. Старшее и среднее поколение помнят то историческое исполнение 1991 года. Азербайджанский народ переживал трагические времена новейшей истории. Как только был отменен комендантский час, мы исполнили «Мессу» в Филармонии. Казалось, весь город пришел выразить свою боль и протест против несправедливости и предательства. На фоне всплеска патриотических чувств музыканты выразили свою непримиримую позицию против имперской машины насилия. Мы выполняли свой гражданский долг, и на тот момент это был поступок.



- Прошло почти 30 лет, но многие бакинцы помнят тот вечер. Кто будет солировать в этот раз?

- Поколения меняются ... Тогда, в 1991 году солировали несравненная Фидан Гасымова, замечательная меццо Валида Пашаева, наш потрясающий бас Агакерим Керимов и выдающийся грузинский тенор Тимури Гугушвили. Капеллой руководила блестящий специалист Эльнара Керимова. Сейчас с хором работала народная артистка Гюльбаджи Иманова. Именно благодаря ей мы смогли пригласить наших грузинских коллег Лиану Чонишвили и Лелу Долидзе с коллективами. А солистами выступят одна из ведущих драматических сопрано России, солистка "Геликон Оперы" Елена Михайленко, востребованная на лучших европейских сценах Марейке Янковски (меццо-сопрано) из Германии, наш молодой, но уже очень серьезно заявивший о себе в Европе тенор Азер Заде и восходящая звезда, любимец итальянской публики Антонио Ди Маттео (бас).

- В этот раз "Реквием" прозвучит в Центре Гейдара Алиева, и это не случайно...

- Безусловно. Наш город давно заслуживал такой грандиозной постановки "Реквиема" Верди. Для нас, музыкантов, это тоже событие. И где, как не в Центре Гейдара Алиева, который уже сам по себе событие, проводить столь значительную культурную акцию? От имени всего коллектива выражаю глубокую благодарность руководству Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева за поддержку и проделанную огромную работу в период подготовки проекта. Надеемся, что бессмертная музыка Верди надолго останется в сердцах бакинцев и гостей столицы.

(Автор: Вугар Иманов)

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