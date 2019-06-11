В этом году в Габале начнется строительство Детского реабилитационного центра

11 июня 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во второй половине текущего года в Габалинском районе планируется начать строительство Детского реабилитационного центра, сообщает во вторник Trend. со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В лечебном учреждении детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в этом регионе, будут оказываться услуги реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях.

Отметим, что по поручению главы государства предпринимаются важные шаги по совершенствованию реабилитационной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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