В Азербайджане для пожилых людей будут созданы центры дневного обслуживания

11 июня 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Ильхама Алиева от 1 июня 2019 года, как новое направление в системе социальных услуг, создает условия для оказания дневных услуг, в том числе и пожилым. В рамках исполнения поручений, вытекающих из распоряжения, планируется создание центров дневного обслуживания для пожилых в пяти районах.

Как сообщает во вторник Trend, в настоящее время в учреждениях социального обслуживания лиц пенсионного возраста министерства труда и социальной защиты населения услуги предоставляются в стационарном режиме . Также одиноким пожилым людям с ограниченными возможностями не имеющим трудоспособных родственников или законных представителей вблизи места проживания, предоставляются социальные услуги на дому.

В новых центрах одиноким пожилым людям будут оказывать социальные, бытовые, медицинские, культурные и другие соответствующие услуги в дневное время и в полустационарном режиме.

(Текст: Кенюль Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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