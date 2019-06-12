Минэкологии Азербайджана сделает гражданам подарок в День национального спасения

12 июня 2019 19:45 (UTC+04:00)

В честь Дня национального спасения в национальных парках страны состоятся дни "открытых дверей"
БАКУ/Trend/ - В честь Дня национального спасения 15 июня в национальных парках Азербайджана состоятся дни "открытых дверей", передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.
Как сообщается, 15 июня посетители не должны будут платить за вход. День "открытых дверей" будет продолжаться с 09:00 утра до 18:00 вечера.
"С возвращением к власти созидателя и основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева были приняты меры в направлении охраны окружающей среды и сохранении биологического разнообразия, была расширена площадь особо охраняемых природных территорий. С целью охраны редких и исчезающих видов флоры и фауны созданы и усовершенствованы с точки зрения охраны и инфраструктуры, национальные парки, государственные заповедники. Зангезурский национальный парк имени Гасана Алиева, являющийся первым национальным парком Азербайджана также был создан в период руководства великого лидера. В настоящее время в Азербайджане 10 национальных парков. Министерство экологии и природных ресурсов в связи с Днем национального спасения приглашает всех в национальные парки", - говорится в сообщении министерства.
(Автор:Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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