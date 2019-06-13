С конца июня начнется регистрация документов по приему на работу школьных учителей

13 июня 2019 21:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С конца июня начнется электронная регистрация документов по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения.

В конкурсе смогут участвовать выпускники учреждений среднеспециального и высшего образования, имеющие государственный документ (диплом) или иной документ об окончании вуза за границей, передает в четверг Trend.

Прием учителей на работу состоит их 4 этапов - оценка параметров электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование.

Проведение тестового экзамена запланировано в июле. Набравшие на этом этапе проходные балы кандидаты смогут выбрать 8 вакантных мест. Назначение по вакантным местам будет осуществлятья в соответствии в последовательностью выбора, указанного в заявлении.

На этапе собеседования у кандидатов, заработавших право занимать вакантные места на основе результатов тестовых экзаменов, будут проверяться знания и способности, психологическая подготовка и общее мировоззрение.

Баллы, набранные на конкурсе действительны в течение двух календарных лет и на конкурсе на следующий учебноый год их обладатели смогут участвовать сразу в этапе выбора вакансии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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