В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет

14 июня 2019 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Тренд/ - В Азербайджане медицинские учреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет. Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предполагаются поправки в закон о «Защите здоровья населения».

На основе обсуждений, вынесенных на внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана была принята поправка в закон о выдаче удостоверений прошедшим аккредитацию медицинским заведениям.

Аккредитация медицинских учреждений будет проводиться с целью качественного обслуживания клиентов и соответствия этих учреждений юридическим стандартам.

В то же время это позволит населению выбирать учреждения для получения более качественного обслуживания.

Соответствующий документ об аккредитации будет выдавать, утвержденный исполнительной властью местный орган (структура).

В процессе аккредитации будет взиматься, утвержденная государством пошлина.

Эти изменения были приняты на втором чтении.

(Автор: Черкашин Вячеслав. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламент Азербайджана во втором чтении принял закон об исполнении госбюджета на 2018 г
Политика 13:49
В Баку проходит конференция на тему роли женщин тюркского мира в достижении Целей устойчивого развития
Политика 11:42
Милли Меджлис Азербайджана сегодня продолжит внеочередное заседание
Политика 10:02
В Азербайджане определен уровень госпошлины для аккредитации образовательных учреждений
Общество 13 июня 14:41
В Азербайджане внесено изменение в закон о дорожном движении
Азербайджан 13 июня 14:10
В Азербайджане вводятся штрафные санкции в отношении финансовых и кредитных учреждений
Финансы 13 июня 14:04
Лента новостей
В Нахчыване прошли торжественные проводы турецких военных-участников учений “Нерушимое братство - 2019"(ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:47
В Париже открылась выставка в честь Насими - среди гостей потомки Шарля дэ Голя и Льва Толстого (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:45
США откроют в Грузии коммерческое представительство
Грузия 15:42
В Казахстане выросли цены на экспортируемые и импортируемые товары
Бизнес 15:37
Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести
Другие страны 15:34
Беларусь и Австрия планируют подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Беларусь 15:32
Узбекистан лидер среди среднеазиатских стран для граждан Турции в целях поиска работы
Бизнес 15:31
Индийская компания в сфере обороны готова сотрудничать с Кыргызстаном
Кыргызстан 15:29
Таджикистан за год стал более миролюбивым государством
Таджикистан 15:25