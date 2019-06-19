Проведены учения ракетно-артиллерийских подразделений азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

19 июня 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2019 год, проведены командирские занятия с начальниками артиллерии воинских объединений и соединений, а также с командирами и заместителями командиров артиллерийских воинских частей азербайджанской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В ходе сборов проведены учения и занятия с ракетно-артиллерийскими подразделениями в условиях, приближенных к боевым, проанализированы итоги боевой подготовки и состояние воинской дисциплины, а также поставлены задачи в связи с предстоящим учебным периодом.
В завершении сборов с целью проверки теоретических знаний офицерского состава были сданы зачеты и выполнены практические стрельбы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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