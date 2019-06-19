В Баку проведена симуляция Совмина иностранных дел стран ОИС (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Вчера в отеле Hyatt Regency состоялась церемония закрытия и награждения победителей программы национального этапа по Азербайджану «Модель ОИС (Executive Model OIC) – Академия Международных Отношений», организованная Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничество (ОИС) в партнерстве с Министерством Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, сообщает Trend со ссылкой на организацию.

Заключительный этап программы – симуляционная конференция прошла 15 июня с участием более 100, в том числе иностранных студентов из 20 различных университетов.

В церемонии закрытия программы приняли участие диппредставители стран ОИС, аккредитованные в Азербайджане, представители госструктур, общественные деятели, а также участники программы сего года.

Сначала был продемонстрирован короткий фильм, отражающий проведение и результаты программы в Азербайджане. Выступивший затем Председатель Правления Евразийского Центра Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров рассказал о целях и результатах проекта, о наработанных международных связях в рамках данной программы и ведущей в ней роли Азербайджана. Он отметил, что этот проект, в котором на данный момент участвуют около 40-а стран ОИС, начался именно с Азербайджана. Заместитель председателя Государственного Комитета по Религиозным Образованиям Азербайджанской Республики Гюндуз Исмаилов поздравил студентов с успешным завершением этих курсов и отметил важность подобных платформ в развитии молодежи.

Директор Центра Эльмаддин Мехтиев в своем выступлении заявил, что впервые в рамках этой программы, которая как на национальном, так и на международном уровнях успешно проходит 9-ый год, курсы были проведены на английском языке, а также в них приняли участие около 20 иностранных студентов, обучающихся в вузах Баку. Э.Мехтиев выразил особую благодарность Министерству Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики в качестве основного партнера и Азербайджанскому Экономическому Университету за организацию лекций в рамках академии, а также отметил, что программа, проведенная в этом году, была посвящена столетию Азербайджанской дипломатии.

Выступая от имени всех присутствующих на мероприятии дипломатов Посол Палестинского Государства в Азербайджане Нассер АбдулКарим АбдулРахим, подчеркнул важность этого проекта, отметив, что он вносит вклад в формирование молодых лидеров в ареале ОИС и развитие сотрудничества между представителями молодежи.

Следует отметить, что «Модель ОИС – Академия Международных Отношений» является международной образовательной программой, которой впервые был дан старт в 2011 году в Азербайджане. В настоящее время эта программа одновременно осуществляется в около 40 странах-членах ОИС.

На этом этапе данной программы, под названием «ОИС Модель – Азербайджан», студенты из ведущих университетов Азербайджана в течение 7 недель прослушали лекции специалистов, посвященные экономическим, политическим и культурным проблемам стран ОИС, а также глобальным стратегиям и основным проблемам международных отношений. Студенты также имели возможность встретиться с послами и представителями посольств стран ОИС в Баку, в рамках которых они получили более детальную информацию о проблемах этих стран.

На основной, заключительной части программы, на т.н. «Саммите МИД стран ОИС», которая состоялась несколькими днями ранее, участники, представляя 22 страны Организации Исламского Сотрудничества провели максимально приближенную к реальности симуляционную Сессию Министров Иностранных Дел, обсудили ключевые политические проблемы ареала стран ОИС, такие как ядерный вопрос Ирана и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, и приняли соответствующие резолюции

В конечной части церемонии закрытия, отличившиеся во время «Саммита МИД стран ОИС» своей активностью студенты, были награждены ценными подарками и соответствующими дипломами с участием послов, дипломатов, представителей госструктур, а самые лучшие из них получили возможность принять участие на предстоящем международном «Глобальном Саммите – Модель ОИС».

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