Азербайджанские гимнастки завершили выступление на II Европейских играх в Минске

23 июня 2019 21:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Минске в воскресенье прошел заключительный день соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх, сообщает Trend.

Азербайджан в финале в групповых упражнениях в многоборье представили Алия Пашаева, Диана Ахмедбейли, Айшан Байрамова, Зейнаб Гумметова и Дарья Сорокина.

Азербайджанские гимнастки также выступили в финале отдельных упражнений - с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав.

В упражнениях с пятью мячами гимнастки заняли седьмое место, набрав 20.700 баллов.

В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав азербайджанские гимнастки набрали 24.275 баллов и заняли шестое место.

В общей сумме представительницы Азербайджана набрали 44.975 баллов и расположились на шестом месте в многоборье.

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