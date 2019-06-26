Опасно ли снижение уровня Каспия?

26 июня 2019 13:18 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Снижение уровня Каспийского моря в настоящее время не представляет угрозу для окружающей среды, сельскохозяйственных угодий и здоровья людей.

Об этом сообщил в среду Trend, заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

«Каспийское море - закрытый бассейн и поэтому здесь периодически происходят изменения. Основной причиной изменения уровня моря является климатический фактор. На повышение и понижение уровня моря влияют такие факторы, как испарение с поверхности моря, климатические колебания уровня воды в бассейнах рек, составляющих основу водного баланса Каспия, и т.д», - сказал Саттарзаде.

Завотделом добавил, что в последний раз, во второй половине прошлого века, изменения уровня Каспия носили временный характер: «В 1977 году уровень моря упал до самой низкой точки, наблюдаемой в двадцатом веке. Позже, за короткий промежуток времени (1977-1995), увеличился на 2,5 метра, а в последующие годы снова наблюдалось снижение. По результатам проведенного мониторинга на данный момент уровень моря на метр ниже нормы. По мнению ученых, исследующих Каспий, сегодня невозможно составить долгосрочные прогнозы изменений уровня Каспийского моря, так как по прошествии незначительного времени эти прогнозы не будут соответствовать действительности. Мы уделяем особое внимание этому вопросу и обсуждаем его с учеными и экспертами. В ближайшие дни состоится очередная встреча с учеными Национальной академии наук Азербайджана".

Заведующий отделом также отметил, что в настоящее время снижение уровня Каспийского моря не представляет угрозу для окружающей среды, сельскохозяйственных угодий и здоровья людей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанавшили. Редактор: Хазар Ахундов)

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