Минэкологии обнародовало перечень безопасных и загрязненных пляжей на Каспии

28 июня 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты мониторинга, проведенного на пляжах.

24-27 июня, со стороны сотрудников Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов , на территории пляжей был проведен мониторинг, взяты пробы морской воды и проведены микробиологические анализы.

Как сообщает в пятницу Тренд, директор Управления Арастун Гасанов заявил, что результаты мониторинга идентичны предыдущим.

«Таким образом, морская вода на территориях пляжей Баку и Абшеронского полуострова Бильгях, Нардаран, Бузовна, Мярдакан, Шувалан, Новханы, Загульба, Пиршаги пригодна для купания, а на пляжах Тюркан, Говсан, Ших, Сахиль и Сумгайыт выявлено сильное микробиологическое загрязнение воды», - сказал он.

Представитель министерства также отметил, что мониторинги были проведены в северных и южных регионах.

«Согласно результатам, на территориях хачмазской Яламы,Сейидлер и Истису морска вода пригодна для купания, а в Набрани - нет. Состав морской воды на пляжах Лянкяранского и Астаринского районов соответствует санитарным нормами, что делает ее безопасной для купания», - сказал сотрудник министерства.

По словам Гасанова, еженедельно эксперты минэкологии будут проводить мониторинги на пляжах, брать пробы морской воды и информировать общественность о результатах.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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