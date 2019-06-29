Состоялся XXV выпускной вечер Азербайджанского университета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Excelsior Hotel & Spa Baku состоялся XXV выпускной вечер, посвященный выпускникам Азербайджанского университета 2018-2019 годов. В мероприятии приняли участие администрация университета, преподаватели, выпускники и их родители.

Как сообщает Trend, официальная часть мероприятия началась с исполнения Государственного Гимна. После выступлений ректор Саадат Алиева поздравила студентов с окончанием вуза. Ректор пожелала молодым людям успехов на новом этапе жизни, и посоветовала им всегда следовать своим мечтам. Ректор сказала: «Где бы вы не находились в мире, не забывайте, что вы азербайджанцы, высоко цените наш язык, наш флаг, наш гимн, наши национальные и духовные ценности, будьте верны нашей государственности, достоинству и профессиональной чести»

Другие выступавшие - декан факультета информационных и коммуникационных технологий Асиф Пашаев, заведующая кафедрой азербайджанского языка и литературы Ульвия Рагимова - передали свои наилучшие пожелания выпускникам и выразили уверенность, в том, что они продолжат чтить имя Азербайджанского университета и, будучи профессионалами своего дела, внесут свой достойный вклад в укрепление страны.

Отметим, что в этом году Азербайджанский университет выпускает 235 выпускников, из которых 175 бакалавров и 60 магистров. Студентка факультета информационных и коммуникационных технологий Хагигат Гасымова окончила Азербайджанский университет в 2018-2019 учебном году со средним показателем успеваемости 96,09.

На XXV выпускном вечере Азербайджанского университета Хагигат Гасымова и еще 10 выпускников были награждены почетными грамотами.

Официальная часть завершилась исполнением гимна Азербайджанского университета.

Выпускной вечер продолжился художественной программой. Состоялась традиционная церемония «бросания шапок». Были исполнены национальные и зарубежные танцевальные номера, представленные танцевальной ассоциацией университета. На музыкальной программе выступил DJ Qafqaz.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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