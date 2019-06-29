Состоялся XXV выпускной вечер Азербайджанского университета (ФОТО)

29 июня 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Excelsior Hotel & Spa Baku состоялся XXV выпускной вечер, посвященный выпускникам Азербайджанского университета 2018-2019 годов. В мероприятии приняли участие администрация университета, преподаватели, выпускники и их родители.

Как сообщает Trend, официальная часть мероприятия началась с исполнения Государственного Гимна. После выступлений ректор Саадат Алиева поздравила студентов с окончанием вуза. Ректор пожелала молодым людям успехов на новом этапе жизни, и посоветовала им всегда следовать своим мечтам. Ректор сказала: «Где бы вы не находились в мире, не забывайте, что вы азербайджанцы, высоко цените наш язык, наш флаг, наш гимн, наши национальные и духовные ценности, будьте верны нашей государственности, достоинству и профессиональной чести»

Другие выступавшие - декан факультета информационных и коммуникационных технологий Асиф Пашаев, заведующая кафедрой азербайджанского языка и литературы Ульвия Рагимова - передали свои наилучшие пожелания выпускникам и выразили уверенность, в том, что они продолжат чтить имя Азербайджанского университета и, будучи профессионалами своего дела, внесут свой достойный вклад в укрепление страны.

Отметим, что в этом году Азербайджанский университет выпускает 235 выпускников, из которых 175 бакалавров и 60 магистров. Студентка факультета информационных и коммуникационных технологий Хагигат Гасымова окончила Азербайджанский университет в 2018-2019 учебном году со средним показателем успеваемости 96,09.

На XXV выпускном вечере Азербайджанского университета Хагигат Гасымова и еще 10 выпускников были награждены почетными грамотами.

Официальная часть завершилась исполнением гимна Азербайджанского университета.

Выпускной вечер продолжился художественной программой. Состоялась традиционная церемония «бросания шапок». Были исполнены национальные и зарубежные танцевальные номера, представленные танцевальной ассоциацией университета. На музыкальной программе выступил DJ Qafqaz.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобразования Азербайджана о статистике выпуска в средних школах
Общество 10 июня 16:15
PR в гостиничном бизнесе - еще неосвоенная, многогранная и перспективная сфера (Интервью)
Бизнес 14 июня 2018 18:35
В Азербайджане в этом году 11-й класс заканчивают более 80 тыс. выпускников
Общество 13 июня 2018 17:21
Выпускниками бакинских школ станут более 48 тыс. учеников
Общество 5 июня 2018 20:54
В Excelsior Hotel & Spa Baku состоится специальная развлекательная программа к Дню влюбленных
Общество 6 февраля 2018 09:16
В отеле Excelsior Hotel & Spa Baku пройдет рождественская ночь
Общество 7 декабря 2017 15:45
Лента новостей
"Азерэнержи" по поводу неисправности на Мингячевирской ТЭС "Азербайджан"
Экономика 15:58
В Баку пройдет I Республиканский фестиваль ремесел
Культура 15:32
Состоялось первое заседание по подготовки генплана Баку
Экономика 15:07
Азербайджан занимает одно из первых мест в мире по числу беженцев - Фуад Гусейнов
Нагорно-карабахский конфликт 14:54
Гражданство Азербайджана получили 1619 лиц
Общество 14:44
Пенсионный фонд Казахстана приобретает облигации Евразийского банка развития
Бизнес 14:40
Азербайджан примет участие на встрече ОПЕК+
Энергетика 14:40
На Евроиграх "Минск - 2019" два азербайджанских борца одержали победу, один потерпел поражение
Общество 14:40
В Гусаре введено в эксплуатацию предприятие по переработке кормов (ФОТО)
Общество 14:33