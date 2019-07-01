Студенты Азербайджанской государственной академии художеств пройдут практику в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной выставки "Live Life", организованной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейлы Алиевой, со второго по шестое июля 30 отличившихся студентов Азербайджанской государственной академии художеств будут проходить летнюю практику в Центре Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Творческая идея реализуется по инициативе Общественного объединения IDEA, и при поддержке Центра Гейдара Алиева и Азербайджанской государственной академии художеств.

Студентам, участвующим в летней практике, будут предоставлены необходимые базовые комплекты для творчества.

Каждый из участников получит поощрительную премию в размере 150 манатов.

В заключение проекта среди них будут выбраны три победителя.

Занявший первое место победитель получит денежную премию в размере 500 манатов, II и III места - 300 и 200 манатов, соответственно. Всем участникам будут вручены памятные дипломы.

Отметим, что после демонстрации в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси выставка "Live Life" была привезена в Центр Гейдара Алиева в Баку.

Выставка нацелена на просвещение общественности по проблемам окружающей среды, привлечение внимания к охране природы и роли искусства в этой сфере. В экспозиции представлено более 200 произведений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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