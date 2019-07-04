На Човдарском месторождении цветных металлов обнаружены древние захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Човдарского месторождения цветных металлов, расположенного в Дашкесанском районе обнаружены древние захоронениия. Так, в феврале текущего года со стороны ЗАО «AzerGold» были приостановлены строительные работы на третьем участке линии кучного выщелачивания на производственной территории в связи с обнаружением во время строительства элементов древних захоронений. При поддержке Фонда Гейдара Алиева и в рамках сотрудничества ЗАО «AzerGold» с Институтом Археологии и Этнографии НАНА в мае текущего года на территории Човдарского месторождения были начаты археологические раскобки со стороны археологической экспедиции «Дашкесан», возглавляемой докторами философии по истории С. Ашуровым и Б. Джалиловым.

Согласно первичным оценкам, в рамках исследования предполагалось обнаружение 35 объектов захоронения, однако в ходе работ на территории некрополя было выявлено до 120 погребений с украшениями, оружием, предметами быта, в частности были найдены кувшины, чаши, глубокая посуда, браслеты, серьги, кольца, кинжалы и стрелы. Среди археологических находок отмечаются также бусы из агата и янтаря, изготовленные способом резки камня. Кроме этого, в бусинах встречается голубая паста, которая предположительно произведена в Египте, а также характерные для Индийского океана каури.

По мнению ученых, данные раскопки отмечаются обилием археологического материала и являются первыми комплексными исследованиями, которые позволят воспроизвести хозяйственную жизнь, идеологические взгляды, общественный и социальный строй древних людей. Согласно первичному анализу, захоронения, обнаруженные на территории Човдарского месторождения, относятся к поздней бронзовой – ранней эпохе железа (II тысячилетие до н.э. – начало I тысячилетия). Аналогичные захоронения встречаются также в западных регионах страны, в Карабахе, Нахичеванской Автономной Республике. Выявленные археологические материалы относятся к Ходжалинско-Гедабекской культуре, широко распространенной в поздней бронзовой – ранней железной эпохе. Племена Ходжалинско-Гедабекской культуры, занимавшиеся кочевым скотоводством, поддерживали экономические и культурные отношения с соседними племенами, а также имели связи со Средиземноморским побережьем и Индийским Океаном.

В ходе исследования Институтом Археологии и Этнографии запланировано изучение состава металлов при помощи соответствующих анализов, что позволит получить более обширную информацию о племенах, проживавших на данной территории. Наряду с этим, планируется отправка обнаруженных скелетных костей в иностранные лаборатории для проведения изотопных и радиокарбонных анализов. Результаты данных исследований позволят установить более точные даты захоронений, причины смерти людей, их пищевой рацион, а также уточнят подробности о сельскохозяйственной жизни и экономических отношениях. На следующих этапах проекта планируется привлечение к исследованиям нескольких иностранных экспедиций.

После завершения всех исследовательских работ в рамках сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ЗАО «AzerGold» планируется также создание специальной экспозиции.

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