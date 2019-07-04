В связи с повышением зарплат в Азербайджане у 94 тысяч человек увеличится пенсия более чем на 30 процентов

4 июля 2019 18:17 (UTC+04:00)

Указ Президента Ильхама Алиева о повышении зарплат в государственном секторе способствует повышению пенсий более чем на 30 процентов у 94 тысяч человек, которым, согласно законодательству, назначена пенсия на особых условиях.

Как передает Trend со ссылкой на министерство труда и соцзащиты населения, к ним относятся госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, органов юстиции, по чрезвычайным ситуациям, миграции, лица со специальными званиями и другие

В связи с увеличением зарплат в сфере деятельности вышеуказанных лиц, их пенсия, согласно законодательству, также увеличивается. Увеличение пенсий рассчитывается и оплачивается с даты увеличения зарплат.

Таким образом, инициатива главы государства по повышению минимальной пенсии до 200 манатов способствовало повышению пенсий 660 тысяч граждан, а по повышению зарплат - повышению пенсий 94 тысяч человек, получающих пенсию на особых условиях. Второй социальный пакет, реализованный в текущем году, способствовал значительному росту пенсий у более чем 750 тысяч граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов.

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