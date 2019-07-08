Объявлены результаты конкурса по приему в V и VII классы лицеев и школ-лицеев Баку

8 июля 2019 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты конкурса по приему в V и VII классы лицеев и школ-лицеев при Управлении образования города Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

Информацию о результатах конкурса родители могут получить в учебных заведениях, в которые они обратились.

Отметим, что в конкурсе по приему в V класс Гуманитарно-технического лицея, Гуманитарно-технических лицеев №№ 2 и 147 и Экологического лицея № 291 участвуют 1 239 учащихся, 567 из которых успешно прошли через конкурс.

В конкурсе по приему в VII классы 23 лицеев и школ-лицеев при Управлении образования по города Баку наряду с учащимися этих лицеев и школ-лицеев, приняли участие 2 046 учащихся, окончивших в этом году VI класс других общеобразовательных школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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