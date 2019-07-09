Экзаменационный центр Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 14 июля проведет тестовый экзамен для приема на госслужбу по должностям групп «AA», «AB» и «AC», относящихся к административным должностям вида «А» (административные руководящие (управленческие) должности), сообщает во вторник Trend со ссылкой на центр.

Экзамен буде проходить по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28

Регистрация на экзамен продолжится до 12 июля до 13:00 часов.

Успешно сдавшим тестовый экзамен кандидатам будет выдан сертификат сроком на пять лет в соответствии с должностями, входящими в подгруппы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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