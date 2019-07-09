Минтруда: Эксплуатация детского труда нарушает права ребенка (ФОТО)

9 июля 2019 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану мероприятий 2019 года Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты, в Масаллинском районе был организован семинар на тему «Предотвращение эксплуатации детского труда».

Мероприятие, в котором участвовали представители образовательных учреждений и работодатели, было нацелено на пропаганду и просветительскую работу по этому вопросу, передает Trend со ссылкой на министерство.

Было отмечено, что эксплуатация детского труда нарушает права ребенка, лишает его образования и наносит вред его морально-физическому развитию. Азербайджан является одной из стран, которые активно принимают меры по пресечению эксплуатации детского труда. Недавно Азербайджан присоединился к Конвенции «О правах ребенка» Международной организации труда (МОТ), Всемирной декларации «Об обеспечении выживания, защиты и развития детей» и другим соответствующим международным документам.

Согласно Трудовому кодексу Азербайджана, трудовой договор может быть заключен только с физическим лицом достигшим 15-и летнего возраста. Трудовой договор, заключенный с лицами не достигшими этого возраста считаются недействительными и работодатель, заключивший такой договор, привлекается к административной ответственности. При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 15 до 18 лет требуется письменное разрешение их законных представителей (родителей, опекунов или лиц заменяющих их).

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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