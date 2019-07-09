В Азербайджане откроются центры социальной реабилитации детей с нарушениями зрения

9 июля 2019 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется открытие двух центров социальной реабилитации детей с нарушениями зрения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Центры будут проводить работу по социальной реабилитации таких детей и создавать условия для их интеграции в общество.

В настоящее время при Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) минтруда функционирует Реабилитационный центр для несовершеннолетних детей с нарушениями зрения.

На днях специально для таких детей был запущен сайт «Говорящая книга» и мобильное приложение к нему, позволяющие слушать различные литературные произведения на компьютере и смартфоне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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