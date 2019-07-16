В последние дни солнечная активность на территории Азербайджана была низкой

16 июля 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последние дни солнечная активность в стране была очень низкой.

Как сообщили Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории, на видимом диске Солнца не наблюдались пятна, параметры солнечного ветра, соответствовали спокойному оценочному режиму, а скорость составила 300-325 километров в секунду. Общее магнитное поле находилось в диапазоне 3-5 Тл.

Сообщается, что в течение последних 24 часов геомагнитное поле, в целом, было спокойным.

Ожидается, что в течение 16-17 июля солнечная активность останется на очень низком уровне.

Вероятность магнитной бури, по оценкам, составит менее 10 процентов - 16 июля, и менее пяти процентов - 17 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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