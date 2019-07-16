В ГЭЦ Азербайджана исправили экзаменационные оценки 51 абитуриента

БАКУ/Trend/ - В Апелляционную комиссию, созданную в связи с результатами, проведенного 23 июня 2019, вступительного экзамена по первой и четвертой группам специальностей, обратились 449 абитуриентов, поступающих в вузы, (1,87 процента от общего числа) по поводу более чем 1500 заданий (письменным работам).

Как сообщили во вторник Trend из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), заявления, поступившие в комиссию, были рассмотрены, абитуриенты приглашены в ГЭЦ, где члены комиссии дали подробные разъяснения по всем вопросам. Лица проживающие в регионах были информированы о результатах апелляции по телефону.

В оценки 51 абитуриентов (0,21 процента от общего числа) по 54 заданиям (0,025 процента всех заданий) были внесены изменения, другим разъяснены допущенные ими ошибки.

ГЭЦ уведомляет абитуриентов (в том числе не обратившихся в апелляционную комиссию, но результаты которых изменились в связи с изменениями критериев оценки) о том, что результаты экзаменов обновлены и необходимые поправки уже отражаются на их личных страницах. Лицам, которые не обращались в комиссию, но результаты экзаменов которых изменились, отправлены смс-сообщения.

Напомним, что на вступительных экзаменах по первой и четвертой группе специальностей участвовало более 24 тысяч учеников, проверено более 216 тысяч письменных работ.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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