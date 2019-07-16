В Азербайджане завершается регистрация по приему в колледжи по специальностям с особыми требованиями

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается электронная регистрация абитуриентов, поступающих на базе общего среднего образования в колледжи на обучение по специальностям, требующим особых способностей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрацию могут пройти абитуриенты, общий балл которых на выпускном экзамене не ниже 50 баллов (по обоим этапам).

Экзамены будут проходить 18 июля – 4 августа.

Ограничения в баллах по предметам не предусмотрены.

По прохождении регистрации абитуриенты смогут распечатать пропускной экзаменационный лист.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.