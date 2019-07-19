Пресечены попытки контрабанды наркотиков в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба наряду с охраной государственной границы, активно участвует в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госслужбу, в рамках комплексных мер под условным названием «Хаш-хаш 2019», при участии сотрудников местных районных отделов МВД и представителей исполнительной власти были обнаружены и уничтожены две тонны 680 килограммов кустов опиумного мака на территории площадью 15 гектаров села Кёмюркёй Лерикского района и две тонны 376 килограммов кустов конопли на территории площадью один гектар села Гараязы Агстафинского района.

Пятого июля на территории пограничной заставы близ села Арвана Ярдымлинского района была пресечена попытка контрабанды наркотических средства из Ирана. В результате, нарушители, бросив 935 граммов марихуаны и 1,025 килограмма героина перебежали обратно на территорию Ирана.

Восьмого июля на погранично-пропускном пункте «Астара», при личном досмотре граждан Ирана Давамихура Пеимана Хеиролла оглы 1994 года рождения, Абаримеждара Хоссеина Аятали оглы 1987 года рождения и Хеммати Междара Реза Наибиали оглы 1986 года рождения были обнаружены и изъяты, спрятанные под одеждой 111 граммов героина, 10 граммов метамфетамина, по 10 таблеток психотропных средства «Метадон» и «Трамадол»

На погранично-пропускном пункте «Астара» 15 июля, при личном досмотре жителей Лянкаранского района Сафарли Мухаммеда Махир оглы 1992 года и Агабалаева Эльхана Башир оглы 1989 года, было обнаружено и изъято шесть и семь граммов героина, соответственно.

По всем трем фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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