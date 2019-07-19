В ВС Азербайджана значительно снизилось число преступлений

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Вооруженных силах была проведена эффективная работа по борьбе с преступностью, укреплению законности и правопорядка, раскрыто 99,6 процента зафиксированных преступлений.

Об этом заместитель генерального прокурора - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев сказал, выступая на оперативном совещании, посвященном обсуждению положения дел сфере борьбы с преступностью, укрепления законности и правопорядка, защиты человеческих и гражданских прав и свобод в первом полугодии 2019 года, и предстоящих задач, сообщает в пятницу Trend.

Отмечено, что, в сравнении с первым полугодием прошлого года количество особо тяжкиих преступлений, зафиксированных в первом полугодии текущего года, уменьшились втрое, стало вдвое меньше случаев умышленных убийств, умышленного нанесение вреда здоровью, нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими угрозу для окружающих, нарушений правил управления и эксплуатации автомобиля, а злоупотреблений властью – на 29,3 процента и нанесения вреда своему здоровью или уклонения от воинской службы иным способом - на 7,7 процента меньше.

На совещании было особо выделено, что вот уже несколько лет не зафиксировано случаев самовольного оставления воинской части или места военной службы во время войны или в боевых условиях.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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