Институт зоологии Азербайджана прокомментировал информацию о появлении змей на бульваре

19 июля 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана прокомментировал распространенную в социальных сетях информацию о появлении змей на Бакинском бульваре.

Заведующая зоологическим музеем института, доктор философии по биологии Сабина Буниятова сообщила, что из-за того, что Абшеронский полуостров, в том числе Баку является аридной зоной (климатическая зона, где испарение с водной поверхности преобладает над выпадением осадков) здесь есть благоприятные условия для проживания змей.

Зоолог расценил встречу со змеёй на берегу Каспия как обычный случай:

«К нам не поступала информация о появлении змей на бульваре. Но даже если они там появятся, то это обычный случай. Водяные змеи, живущие в Каспии периодически выбираются на берег. Обычно они добывают пищу в море, выбираются на берег чтобы принять «солнечную ванну», а затем возвращаются в море. Водяные змеи не опасны для человека».

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о появлении змей на бульваре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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