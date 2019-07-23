"EYOF Baku 2019": Шестая золотая медаль пополнила копилку сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершаются соревнования по борьбе, которые проходят в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019", сообщает во вторник Trend.

Эльмир Алиев продемонстрировал отличную схватку с норвежцем, затем, хоть и с трудом, но все же одолел румынского борца, а в полуфинале, приемом «туше» победил представителя Грузии, попав в финал. В решающей финальной схватке Алиев победил представителя Украины.

Хасай Гасанли легко победил греческого борца в первой встрече. Не уступил он и соперникам из Финляндии и Швейцарии, выйдя таким образом в полуфинал. В напряженной борьбе в полуфинале с украинским борцом Гасанли стал победителем и вышел в финал. Однако финальная схватка далась нелегко. Лишь в последние секунды удачный прием принес ему победу и честь восхождения на самую высокую ступень пьедестала..

Таким образом, в копилке сборной Азербайджана уже шесть золотых медалей.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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