Археологическая экспедиция НАНА возобновила исследования в Габале (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - “Габалинская археологическая экспедиция по античному периоду и раннему средневековью" Института Археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, после двухлетнего перерыва, возобновила исследования на территории Чаггаллы Габалинского района, где, предположительно был древний город античного периода.

Как сообщили в среду Trend из института, в настоящее время продолжаются раскопки вокруг гончарной мастерской, обнаруженной в прошлом, экспедицией под руководством покойного археолога, профессора Ильяса Бабаева. В настоящее время идет работа по исследованию гончарных кругов и определению границ мастерской, которая датируется вторым веком до нашей эры.

В настоящее время продолжаются раскопки на месте античного города в местечке Салбир Габалинского района.

На месте древнего поселения Салбир исследуется крупный комплекс построек на площади более 400 квадратных метров. Он был обнаружен еще в 2017 году одноименной экспедицией. В ходе нынешних исследований было установлено, что одно здание этого комплекса является двухэтажным, на нижнем этаже которого находится несколько комнат.

В развалинах здания были обнаружены многочисленные осколки цветного стекла, что свидетельствует о наличии в нем в прошлом окон “шебеке”. Также были обнаружены многочисленные керамические изделия, строительные детали, металлические предметы. Комплекс относится к 12-14 векам нашей эры. Далее комплекс был покинут и со временем сильно разрушен. Позднее 15 века на этой территории было заложено небольшое кладбище, вследствие чего, при рытье могил, была разрушена часть стен и фундаментов некоторых строений.

Археологические полевые работы осуществляются при финансовой поддержке Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена SEBA (Сеул - Баку).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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