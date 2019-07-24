Археологическая экспедиция НАНА возобновила исследования в Габале (ФОТО)

24 июля 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - “Габалинская археологическая экспедиция по античному периоду и раннему средневековью" Института Археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, после двухлетнего перерыва, возобновила исследования на территории Чаггаллы Габалинского района, где, предположительно был древний город античного периода.

Как сообщили в среду Trend из института, в настоящее время продолжаются раскопки вокруг гончарной мастерской, обнаруженной в прошлом, экспедицией под руководством покойного археолога, профессора Ильяса Бабаева. В настоящее время идет работа по исследованию гончарных кругов и определению границ мастерской, которая датируется вторым веком до нашей эры.

В настоящее время продолжаются раскопки на месте античного города в местечке Салбир Габалинского района.

На месте древнего поселения Салбир исследуется крупный комплекс построек на площади более 400 квадратных метров. Он был обнаружен еще в 2017 году одноименной экспедицией. В ходе нынешних исследований было установлено, что одно здание этого комплекса является двухэтажным, на нижнем этаже которого находится несколько комнат.

В развалинах здания были обнаружены многочисленные осколки цветного стекла, что свидетельствует о наличии в нем в прошлом окон “шебеке”. Также были обнаружены многочисленные керамические изделия, строительные детали, металлические предметы. Комплекс относится к 12-14 векам нашей эры. Далее комплекс был покинут и со временем сильно разрушен. Позднее 15 века на этой территории было заложено небольшое кладбище, вследствие чего, при рытье могил, была разрушена часть стен и фундаментов некоторых строений.

Археологические полевые работы осуществляются при финансовой поддержке Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена SEBA (Сеул - Баку).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Шамахы обнаружены развалины древней мечети
Общество 17 июля 18:32
Армяне пытаются присвоить азербайджанские ковры, находящиеся в экспозиции Луврского музея (ФОТО)
Политика 10 июля 12:56
Российский ученый исследует керамику неолитического периода Азербайджана
Общество 20 июня 16:55
В Азербайджане обнаружено средневековое поселение (ФОТО)
Общество 26 апреля 20:40
Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший и пострадавшие
Происшествия 22 апреля 20:49
Азербайджанские археологи выдвинули интересную гипотезу об образе жизни древних людей в Азербайджане
Общество 5 апреля 20:32
Лента новостей
"EYOF Баку 2019": Атмосфера в Национальной арене гимнастики в Баку замечательная – украинские спортсменки (ФОТО)
Общество 14:26
Глава Минобороны Ирана опроверг версию США о сбитых иранских беспилотниках
Другие страны 14:23
Как Джордж и Ленни решили заработать в Лянкяране (ФОТО)
Культура 14:16
EYOF Баку 2019: Надеемся завоевать «золото» в командном зачете – российские гимнастки (ФОТО)
Общество 14:13
Узбекистан повышает ставку акцизов на табак и алкоголь
Бизнес 14:08
Минсвязи Азербайджана обеспечит регионы высокоскоростным интернетом (Эксклюзив)
ИКТ 14:01
Лондон направил в Иран представителя для переговоров о задержанном танкере
Иран 14:01
Инвалидам Карабахской войны вручены ключи от 50 автомобилей марки "Xазар" (ФОТО)
Общество 13:47
В Азербайджане впервые дрон применили для опыления химикатами хлопчатника (ФОТО)
Экономика 13:45