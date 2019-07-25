В полуфинал “EYOF Баку 2019” вышли два азербайджанских дзюдоиста

БАКУ /Trend/ - Знаменосец азербайджанской делегации, дзюдоист Вугар Талыбов (73 кг), одержав победу в 1/8 финала над белорусским спортсменом и в 1/4 финала - над чешским, вышел в полуфинал, сообщает в четверг Trend.

В 1/16 финала дзюдоистка Айтадж Гардашханлы (57 кг) со счетом 10:0 победила финскую спортсменку, выйдя в 1/8 финала, где одержала победу над британской, выйдя в 1/4 финала. Здесь ей удалось одолеть румынку и выйти в полуфинал.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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