"EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в шестой день XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", проводятся очередные соревнования по 8 видам спорта – атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, дзюдо, теннису, волейболу, баскетболу и гандболу, сообщает в пятницу Trend.

Сборная Азербайджана представлена в 7 из них:

Дзюдо

Юноши

81 кг, 1/16 финала

Магеррам Имамвердиев - Влад Топала (Румыния)

90 кг, 1/16 финала

Руслан Насирли - Борислав Владов (Болгария)

+90 кг, 1/8 финала

Гусейн Мамедов - Даниэл Удсилаури (Германия)

Девушки

70 кг, 1/8 финала

Нармин Амирли - Йаэл Ван Хемст (Голландия)

Плавание

Девушки, 50 м, вольный стиль, классификационный этап

Марьям Шейхализадехангах

Юноши, 400 м, комплексный, классификационный этап

Алияр Джахангирбеков

Девушки, 800 м, классификационный этап

Айсель Сафарова

Спортивная гимнастика

Юноши, отдельные упражнения

Самед Мамедли

Атлетика

Девушки, тройной прыжок, финал

Сабрина Жралова

Юноши, метание диска, классификация, группа B

Юсиф Назаров

Юноши, 4x200 м, I этап

Алексей Алекперов, Али Абдыев, Алхам Нагиев, Теймур Салахзаде

Девушки, 4x200 м, финал

Фахрия Тагизаде, Бибиханым Гамбарова, Ника Мамедова, Ламия Велиева

Юноши, 3000 м, финал

Томас Азеведо

Баскетбол

Юноши, за 5-8-е места

Азербайджан – Греция

Гандбол

Юноши, за 5-8-е места

Азербайджан – Исландия

Девушки, за 5-8-е места

Азербайджан – Румыния

Волейбол

Юноши, за 5-8-е места

Азербайджан – Болгария

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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