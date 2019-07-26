В Азербайджане утверждены виды платных медуслуг для лиц с инвалидностью

26 июля 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Виды медицинских услуг, не осуществляемых за счет государственного бюджета для лиц с инвалидностью в государственных медицинских учреждениях», сообщает в пятницу Trend.

Это следующие виды медуслуг - анонимная диагностика болезней (за исключением ВИЧ-инфекции, сифилиса, гепатита В и С), медицинская косметологическая помощь (за исключением пластических операций и операций по восстановлению (реконструкции) на основании медицинского назначения), обследование и лечение в связи с диетой без медицинского назначения, хирургическая операция по изменению пола и послеоперационное лечение, а также не связанный с реабилитацией массаж, бальнеологические процедуры, вакцинация против тропических болезней до отъезда в зарубежные страны (за исключением лечебной, реабилитационной и служебной командировок), коррекция зрения контактными линзами, изготовление и протезирование металлическими и керамическими стоматологическими протезами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане реконструируется региональный центр реабилитации инвалидов
Общество 23 июля 17:33
В Азербайджане утверждена стоимость услуг по медиации
Общество 17 июля 14:39
Бакметрополитен: В метро действует специальная служба для инвалидов
Общество 15 июля 21:14
В Азербайджане изменена таможенная пошлина на импорт прицепов и полуприцепов
Экономика 12 июля 10:47
Волшебное дефиле в Баку, или Когда любовь не знает границ (ФОТО)
Стиль 11 июля 13:41
Мубариз Гурбанлы: Местные муниципалитеты, как отвечают за кладбища, так и управляют ими
Общество 10 июля 15:43
Лента новостей
Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретились с местными жителями в Ворухе
Центральная Азия 10:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:07
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:56
В итоговом документе конференции Совета министров Движения неприсоединения вновь выражена поддержка позиции Азербайджана
Политика 09:44
Ученые назвали нынешние темпы потепления на Земле самыми высокими за две тысячи лет
Другие страны 09:41
Туркменистан объявил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 09:36
"EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта
Общество 09:33
Туркменистан нацелен на укрепление отношений с Великобританией - президент
Туркменистан 09:25
Макрон в ближайшие недели обсудит с Джонсоном вопрос о выходе Великобритании из ЕС
Другие страны 09:21