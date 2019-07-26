В Азербайджане утверждены виды платных медуслуг для лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Виды медицинских услуг, не осуществляемых за счет государственного бюджета для лиц с инвалидностью в государственных медицинских учреждениях», сообщает в пятницу Trend.

Это следующие виды медуслуг - анонимная диагностика болезней (за исключением ВИЧ-инфекции, сифилиса, гепатита В и С), медицинская косметологическая помощь (за исключением пластических операций и операций по восстановлению (реконструкции) на основании медицинского назначения), обследование и лечение в связи с диетой без медицинского назначения, хирургическая операция по изменению пола и послеоперационное лечение, а также не связанный с реабилитацией массаж, бальнеологические процедуры, вакцинация против тропических болезней до отъезда в зарубежные страны (за исключением лечебной, реабилитационной и служебной командировок), коррекция зрения контактными линзами, изготовление и протезирование металлическими и керамическими стоматологическими протезами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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