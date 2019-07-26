В Азербайджане приостановлено газоснабжение в трех районах

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 до 18:00 приостановлено газоснабжение райцентра и 28 сел Исмаиллинского района, сообщает в пятницу Trend. со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Это связано с устранением утечек газа, выявленных на территории района, и подготовительными работами к осенне-зимнему сезону.

Также с 10:00 приостановлена подача газа в 19 населенных пунктах Гекчайского района, в одном поселке и семи селах в Шамкире. Это связано с наладочными работами на газовых линиях, подсоединением их к сети и устранением утечек газа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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