Азербайджан ожидает большого количества медалей на EYOF Baku 2019 - министр

26 июля 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает большого количества медалей на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале EYOF Baku 2019.

Об этом сказал журналистам министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в пятницу Trend.

"Очень хотелось бы, чтобы Азербайджан завоевал на этом фестивале медали по еще большему числу видов спорта. До конца фестиваля остается два дня. Азербайджан находится на втором месте по количеству медалей. Хотелось бы, чтобы до конца соревнований Азербайджан остался в топ-5 по числу медалей», - сказал министр.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

Азербайджан на втором месте после России по количеству медалей - с 9 золотыми, шестью серебряными и пятью бронзовыми медалями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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