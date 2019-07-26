БТА будет осуществлять экспресс-перевозки во время финала EYOF Baku 2019

26 июля 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С целью качественного проведения транспортных мероприятий, намеченных в связи с XV Летним европейским юношеским олимпийским фестивалем, с 19 по 29 июля Бакинское транспортное агентство (БТА) работает в усиленном режиме.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БТА, с 19 июля продолжается доставка участников и гостей фестиваля, на соответствующие спортивные объекты.

Начиная с 17:30 27 июля будет начата экспресс-перевозка в направлении Baku Crystal Hall. Автобусы уже приведены в состояние готовности на улице Диляры Алиевой около парка Самеда Вургуна и на проспекте Гусейна Джавида, около станции метро «Элмляр Академиясы».

Отметим, что для осуществления упомянутых транспортных операций привлечены более ста сотрудников Бакинского транспортного агентства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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