Минобразования: За выдачу аттестата и его дубликата плата не предусмотрена

26 июля 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для подготовки и выдачи аттестата об окончании общего, среднего, полного среднего образования плата не требуется.

Аттестат об окончании общего среднего и полного среднего образования выдается выпускникам в течение 10 дней после завершения соответствующего этапа образования, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Не востребованные выпускниками аттестаты в заполненном виде хранятся в общеобразовательном учреждении.

При упразднении общеобразовательного учреждения, в котором получил образование выпускник, аттестат или его дубликат, на основании справки Управления национального архива, письменным обращением министерства образования, может выдаваться общеобразовательным учреждением аналогичного типа. Лицо, потерявшее аттестат, должно обратиться с заявлением к директору учебного заведения. К справке прилагается объявление о пропаже документа из газеты «Азербайджан мюэллими». В объявлении указывается имя, фамилия, отчество, серия и номер аттестата, название общеобразовательного учреждения, выдавшего аттестат и дата выдачи. Учебное заведение, на основании заявления гражданина, в течение 15 дней выдает ему дубликат аттестата в соответствии с архивными документами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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