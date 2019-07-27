EYOF Baku 2019: Азербайджан занял четвертое место в медальном зачете

27 июля 2019 23:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял четвертое место в медальном зачете по итогам XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщает Trend.

Азербайджанские спортсмены завоевали 23 медалей - десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых.

Первое место в медальном зачете заняла сборная России с 66 медалями - 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая. Второе место заняла Великобритания с 25 медалями - 11 золотых, 12 серебряных и два бронзовых), а третье место - Турция с 27 медалями (11-6-10). Замкнула первую пятерку сборная Италии с 26 медалями (8-9-9).

Отметим, что XVI Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 2021 году в городе Банска-Бистрица Словакии.

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