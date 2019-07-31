Агентство аграрных услуг о вероятности заражения скота в Азербайджане сибирской язвой (ЭКСКЛЮЗИВ)

31 июля 2019 20:31 (UTC+04:00)

Агентство аграрных услуг о распространении среди животных в Азербайджане сибирской язвы (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане с 2005 года не зафиксировано фактов заражения или смерти скота от сибирской язвы.

Об этом сказал в среду Trend пресс-секретарь Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели.

По его словам, в настоящее время эпизоотическая ситуация в Азербайджане, связанная с сибирской язвой, а также другими инфекционными заболеваниями скота, стабильна.

Отметив, что возбудители язвы могут жить в почве в течение столетий, Ханвели сказал, что для предупреждения инфицирования животных этим, а также другими опасными заболеваниями, регулярно принимаются профилактические меры.

Пресс-секретарь отметил, что только в этом году 2 530 204 голов крупнорогатого, 7 185 984 мелкого рогатого скота, 81 363 непарнокопытных, 4 105 свиней и 320 верблюдов были вакцинированы против заражения сибирской язвой.

Напомним, что в Сабирабаде у двух человек была диагностирована сибирская язва, один из них скончался.

В 2014 году было зарегистрировано заражение этой болезнью 10 человек, в 2015 – девяти, в 2016 – 10, в 2017 году – шести, в 2018 году- девяти, а в 2019 году – семи человек. До сих пор, по этой статистике, заражение сибирской язвой не приводило к летальному исходу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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