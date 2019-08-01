Увеличилась среднемесячная номинальная зарплата в Баку

БАКУ/Trend/ - Среднемесячная номинальная зарплата за январь-май 2019 года в Баку, увеличившись на 3,9 процента по сравнению с прошлым годом, составила 821,4 манатов.

Как передает в четверг Trend, наибольшая зарплата у работников учреждений и организаций, действующих в сферах промышленности, финансов, страхования, науки, техники, информации, связи и строительства.

Самую низкую зарплату получают работники в сферах медицины и социальных услуг, сельского хозяйства, недвижимости, образования, отдыха, развлечений и искусства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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