В День Каспийского моря в Баку пройдет коллективная акция по уборке побережья

2 августа 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девятого августа на Бузовнинском пляже пройдет большой субботник.

Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра отметил, что субботник приурочен к 12 августа - Дню Каспийского моря.

Замминистра призвал всех принять активной участие в субботнике.

Напомним, что 12 августа - День защиты морской среды Каспийского моря.

«Рамочная Конвенция о защите морской среды Каспийского моря» подготовлена специалистами прикаспийских государств при поддержке Программы окружающей среды ООН.

Обсуждения текста Конвенции проводились в ходе встреч, проходивших с 1995 по 2003 годы, и 4 ноября 2003 года на итоговой встрече в Тегеране была подписана полномочными представителями Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстана и Российской Федерации, а 7 ноября того же года – Республики Туркменистан.

«Рамочная Конвенция о защите морской среды Каспийского моря» является первым правовым соглашением, отражающим условия и соответствующие организационные механизмы охраны среды в регионе Каспийского моря между пятью прибрежными государствами. Данный документ опирается на ряд руководящих принципов, включая принципы «платит загрязнитель» и доступа к информации. Известная и как «Тегеранская Конвенция» в связи с местом ее утверждения, она направлена на предотвращение загрязнений морской среды Каспийского моря из всех источников, вместе с тем на защиту, сохранение и восстановление морской среды Каспийского моря. В Конвенции отражены положения, касающиеся устойчивого и рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря, оценки воздействия на окружающую среду, проведения экологического мониторинга и научных исследований.

Подписание Конвенции стало результатом 8-летних межправительственных переговоров, проведенных в рамках Каспийской экологической программы при поддержке Программы окружающей среды ООН.

Тегеранская Конвенция вступила в силу после ратификации правительствами пяти прикаспийских государств 12 августа 2006 года, и затем эта дата стала отмечаться как «День Каспия».

Основная цель проведения «Дня Каспия» - осуществление мер по защите от загрязнения морской среды Каспийского моря, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование биоресурсов моря, а также просвещение населения в этом направлении.

В нашей стране в связи с «Днем Каспия» проводятся мероприятия, встречи, а также предусмотрено проведение работ по очистке и благоустройству прибрежных территорий с участием сотрудников местных органов управления, муниципалитетов, НПО, предприятий и организаций, структур министерства экологии и природных ресурсов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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