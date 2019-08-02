Ассоциация туризма Азербайджана призывает туристов быть внимательнее при выборе туроператора

2 августа 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По словам руководителя Ассоциации туризма Азербайджана Нахида Багирова, в последнее время растет число жалоб в связи с некачественной и безответственной деятельностью некоторых компаний, передает в пятницу Trend.

"В настоящее время отсутствие механизмов управления в секторе создает серьезные проблемы для туристов, а также вредит имиджу сектора. Учитывая все это, советуем туристам быть внимательными при выборе компаний, сотрудничать с известными операторами, имеющими достаточную клиентскую базу», - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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