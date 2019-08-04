Завтра в Азербайджане будет в основном без осадков

4 августа 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем - 26-30, в Баку ночью - 22-24, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и повысится с 750 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер хазри, что может быть неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана также в основном без осадков, однако в некоторых местах Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, дожди, местами ливневого характера, есть вероятность выпадения града.

в отдельных местностях Большого и Малого Кавказа ожидается дождь, местами ливни, грозы, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться в отдельных местностях.

Ночью - 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 13-17, днем - 19-24 градусов тепла.

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