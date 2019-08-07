В ряде районов Азербайджана будет ограничено газоснабжение

7 августа 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на магистральном газопроводе "Азадкенд-Имишли" будут выполнены работы по замене деталей и ликвидации обнаруженных утечек газа, сообщили Trend в среду в производственном объединении "Азеригаз".

В связи с этим приостановлено газоснабжение с 06:00 до 21:00 на одном из промышленных предприятий, с 08:00 до 20:00 - в нескольких населенных пунктах на территории Саатлинского и Имишлинского районов.

Кроме того, сегодня с 09:00 до завершения работ в связи с реконструкцией газораспределительной станции "Дондаргушчу" введены ограничения на газоснабжение города Товуз и нескольких сел.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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