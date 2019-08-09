Академия наук о нехарактерной для августа погоде в Азербайджане (Эксклюзив)

9 августа 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние три дня, включая сегодняшний, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдались погодные условия, характерные для первой декады сентября, сказал в пятницу Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, в результате вторжения на территорию страны атлантических циклонов температура воздуха понизилась, наблюдалась ветреная и дождливая погода.

Гасанов сказал, что в последние три дня днем в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается температура воздуха 28-29 градусов тепла, что нехарактерно для августа.

По его словам, несмотря на то, что действие циклона все еще сохраняется, через 2-3 дня, по прогнозам, вновь может установиться жаркая погода.

"Но это только предположение. Потому что под воздействием внезапного движения циклонов погодные условия могут меняться», - сказал Гасанов.

Он добавил, что за последние годы такая погода в начале августа наблюдалась в Баку и на Абшеронском полуострове в 2009 и 2013 годах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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