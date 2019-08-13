«Карабах» и АПОЭЛ назвали составы

БАКУ/Trend/ - Сегодня пройдет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК «Карабахом» и кипрским АПОЭЛ.

Как передает Trend, матч начнется в 20:30 на стадионе «Тофик Бахрамов».

Названы стартовые составы соперников. Команды выступят в следующем составе:

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Дэниел Сиберт. Первый матч – 2:1.

Карабах: Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.

АПОЭЛ: Вид Белец, Кевин Ляфранс, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Роман Безьяк, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.