«Карабах» и АПОЭЛ назвали составы

13 августа 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня пройдет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК «Карабахом» и кипрским АПОЭЛ.

Как передает Trend, матч начнется в 20:30 на стадионе «Тофик Бахрамов».

Названы стартовые составы соперников. Команды выступят в следующем составе:

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Дэниел Сиберт. Первый матч – 2:1.

Карабах: Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.

АПОЭЛ: Вид Белец, Кевин Ляфранс, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Роман Безьяк, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.

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