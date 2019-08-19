Стартовал этап собеседования конкурса по приему учителей

19 августа 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В понедельник стартовал этап собеседования конкурса по приему учителей.

Как сообщили Trend в министерстве образования, 19 августа ожидается участие 800 кандидатов, желающих стать преподавателями азербайджанского языка, информатики и английского языка.

На этапе собеседования, который продлится до 23 августа, планируется участие 3728 человек.

Во время собеседования будут проверены знания и навыки, психологическое состояние и общее мировоззрение кандидатов. Кроме того, кандидаты должны представить членам конкурсной комиссии одну из ранее объявленных тем в формате открытого урока. Тема определяется программой на основе случайного выбора.

Отметим, что в текущем году к участию в конкурсе по приему на работу учителей обратились 54 687 кандидатов, из них 48 204 были приглашены для участия в экзамене. 41 288 кандидатов приняли участие в экзаменационном этапе конкурса. Электронные заявки подтвердили 14 003 человека из 23 609 кандидатов, принявших участие в отборе вакансий.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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