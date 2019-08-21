В Баку продолжаются акции "чистый воздух"

21 августа 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Региональные экологические управления министерства экологии и природных ресурсов совместно с Главным государственным управлением дорожной полиции МВД продолжают акции по "месячнику чистого воздуха" на территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, в рамках мероприятий, которые продлятся с первого по 31 августа, проверяется количество вредных газов, вырабатываемых автомобилями, и водителям предоставляются необходимые рекомендации.

Во время рейдов по месячнику "чистый воздух" у остановленных автомобилей проверяется количество вредных газов. Просвещаются водители, автомобили которых выбрасывают в воздух вредные вещества сверх нормы.

Минэкологии рекомендует водителям держать свои автомобили в исправном состоянии, что полезно как для здоровья, так и для защиты окружающей среды.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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