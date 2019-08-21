В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Гобустанском районе реконструируется автомобильная дорога Арабгадим - Гёйдере.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, дорога Арабгадим-Гёйдере, начинающаяся на 88-м километре автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, относится к четвертой технической категории.

Согласно информации, общая протяженность дороги составляет 13 километров. В рамках проекта для обеспечения соответствия строительным нормам, проведены работы по расширению дороги с шести-семи метров до десяти. Эти работы охватывают территорию свыше 130 тысяч квадратных метров.

В настоящее время ведется строительство дорожной основы, после которой дорога будет покрыта двумя слоями асфальтобетона толщиной 12 сантиметров на площади 78 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта планируется установка шести новых водоотводящих труб различного диаметра, с целью обеспечения безопасного движение планируется установка дорожных знаков и информационных табло, указателей километража, сигнальных опор, а также нанесение дорожной разметки.

Реконструкция дороги обеспечит комфортное передвижение населения, улучшит транспортное сообщение между двумя населенными пунктами с общим количеством населения порядка двух тысяч человек и районным центром. Также это послужит развитию в регионе экономики и сельского хозяйства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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